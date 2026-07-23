Una decena de localidades catalanes superan los 40 grados, con Vinebre como máxima con 43,2

Archivo - Varias personas sentadas en una terraza, a 17 de junio de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una decena de localidades catalanas han superado este jueves los 40 grados de temperatura, con Vinebre (Tarragona) con 43,2 como la máxima, según datos del Meteocat recogidos por Europa Press.

Tras esta localidad, se sitúa Torroja del Priorat (Tarragona), con 42,2; Ascó (Tarragona), con 41,7; Batea (Tarragona), con 41,4; el pantano de Riba-roja, con 41,2 y el pantano de Siurana (Tarragona), con 40,8.

Otras localidades que han superado los 40 grados han sido El Masroig (Tarragona), con 40,7; Maials (Lleida), con 40,6; Falset (Tarragona), con 40,5, y Seròs (Lleida), con 40,3.