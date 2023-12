La declaración judicial de Aragonès por Pegasus modifica el orden del día del pleno del Parlament

La sesión de control se celebrará el miércoles por la tarde en lugar de por la mañana



BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament de este miércoles y jueves cambiará excepcionalmente el orden en que se celebrará la sesión de control al Govern --habitualmente es el miércoles por la mañana y se hará por la tarde-- debido la declaración del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la Ciutat de la Justicia como perjudicado ante el juez que investiga el espionaje con el software Pegasus.

La sesión comenzará a las 9 horas con las interpelaciones de los grupos parlamentarios a los consellers sobre prioridades de salud (CUP), resultados educativos (Cs), proyectos estratégicos e infraestructuras (PSC-Units), gestión de la Conselleria de Justicia (Junts) y gestión de la sequía (comuns), entre otras.

El miércoles a mediodía se celebrará, por primera vez en el hemiciclo, una comparecencia de la síndica de Aran, Maria Vergés, sobre la situación del Aran y el desarrollo de su autogobierno, tras lo que intervendrá la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, y los grupos.

Por la tarde, se celebrará la sesión de control al Govern, que estará marcada por los resultados del informe PISA de 2022 y las mejoras educativas, la sequía, la situación de los profesionales de la salud y los Presupuestos de 2024, entre otros temas.

El pleno continuará con el debate a la totalidad de la proposición de ley de la Agencia de Atención Integrada Social y de Salud, presentada por Junts, y con el debate y votación de la propuesta de resolución de creación de una comisión de seguimiento del despliegue de la Agenda Rural, una iniciativa de PSC, ERC, Junts, CUP y comuns.

INSTITUT DE LA FILMOTECA

El jueves por la mañana, tras las tres últimas interpelaciones al Govern, el pleno hará el debate a la totalidad del proyecto de ley del Institut de la Filmoteca de Catalunya, una iniciativa que llega al hemiciclo con una enmienda de retorno de Vox.

La consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, presentará el proyecto de creación del Institut de la Filmoteca como "entidad de derecho público con personalidad jurídica propia", por lo que dejará de depender del Institut Català d'Empreses Culturals.

MOCIONES

Después, entre la mañana y la tarde del jueves, el pleno debatirá y votará nueve mociones presentadas por los grupos sobre acción exterior (Cs), infraestructuras para el desarrollo económico (Vox) y Rodalies (Junts).

También se debatirán mociones sobre el acceso de las mujeres víctimas de violencia machista a servicios de la administración de justicia (PSC), prioridades educativas (PSC), situación de las residencias (comuns), políticas de infancia (ERC), déficit fiscal y deuda histórica (Junts), y aprobación y aplicación de la ley de amnistía (CUP).

En esta última iniciativa, los 'cupaires' proponen poner en marcha un grupo de trabajo en el marco de la Comisión de Asuntos Institucionals que opere como "observatorio" de aplicación de la ley de amnistía.

FINANCIACIÓN Y RODALIES

Por su parte, Junts presenta una moción en la que reclama al Govern que no participe en reuniones multilaterales de reforma del sistema de financiación autonómica y que "no negocie ningún acuerdo con el Estado que no sea bilateral y singular" para Catalunya.

En otra moción, los de Carles Puigdemont reclaman que el comisionado para el traspaso de Rodalies se reúna trimestralmente con una representación de los grupos parlamentarios e insta al Govern a pedir al Gobierno central una "compensación total por el déficit histórico" en la red ferroviaria.

Por su parte, el texto de los socialistas insta al Govern a aprobar en un año un plan para que todas las poblaciones tengan a menos de 30 kilómetros o 45 minutos en transporte público servicios de orientación jurídica sobre violencia machista.

En una segunda moción, los de Salvador Illa pedirán a la Generalitat presentar un calendario y presupuesto para ejecutar las medidas aprobadas en pleno sobre la situación de la educación y actualizar la financiación de plazas de guarderías públicas, creando 10.000 nuevas plazas en dos años.