Decomisados 21,5 kilos de marihuana ocultos en paquetes de regalo en Blanes (Girona)

Marihuana decomisada por la Policía Local de Blanes (Girona) - AJUNTAMENT DE BLANES

GIRONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Blanes (Girona) decomisó el pasado jueves 21,5 kilos de marihuana y detuvo al conductor de la furgoneta en la que fue hallada la droga, que estaba oculta en paquetes de regalo, ha informado el Ayuntamiento de Blanes en un comunicado este miércoles.

Los hechos ocurrieron sobre las 10.00 horas en la carretera que une Blanes y Tordera, la GI-600, poco antes de la rotonda de Mas Cremat.

Agentes de la Policía Local, que estaban realizando un control de tráfico, le dieron el alto a la furgoneta, con matrícula española, y en el momento de identificar al conductor percibieron un fuerte olor a marihuana que procedía del interior.

Tras registrar el vehículo, comprobaron que en el interior había una gran cantidad de paquetes que, aparentemente, parecían regalos, pero que en realidad ocultaban en su interior marihuana empaquetada y envuelta en bolsas herméticas.

A raíz de este descubrimiento, el conductor, de procedencia extranjera pero residente en Blanes, fue detenido y puesto a disposición judicial.