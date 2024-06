La defensa del violador de Igualada (Barcelona) dice que no existen "indicios suficientes"

"¿Una persona que ha cometido estos hechos seguiría con su vida completamente normal? Evidentemente no"



BARCELONA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La defensa del acusado de violar a una joven de 16 años la madrugada del 1 de noviembre de 2021 al salir de una discoteca de Igualada (Barcelona), Gerard Negrell, ha alegado que no existen "indicios suficientes" para condenar a su representado, y que, si los hay, son mínimos e insuficientes, en sus palabras.

Así lo ha dicho este viernes ante la sección 10 de la Audiencia de Barcelona, durante la última sesión del juicio, en la que se han realizado los informes finales de todas las partes, y en la que la defensa ha vuelto a pedir una sentencia absolutoria, aunque en el caso de condena, que sea sólo por agresión sexual.

"La prueba de cargo debería de ser una como la presencia de líquido seminal en el lavado vaginal de la víctima; la presencia de algún testigo que pudiera presenciar los hechos o la declaración de la víctima podría ser una prueba suficiente. No tenemos ninguna prueba directa", ha explicado.

LA VÍCTIMA NO DECLARÓ

Durante el juicio, la joven no ha tenido que declarar, y en su lugar el tribunal escuchó la grabación de la declaración que hizo en la fase de instrucción, que se reprodujo a puerta cerrada para preservar su intimidad.

"Voy a decir que lamentablemente no la tenemos (la declaración). La no declaración en este caso es algo que evidentemente no puede ni favorecer ni perjudicar. No puede ser valorado para condenarlo", ha dicho.

ANÁLISIS CÁMARAS DE SEGURIDAD Y VÍDEO

Los Mossos d'Esquadra estudiaron más de 155 cámaras de seguridad de la zona cercana a los hechos para seguir el recorrido que hizo la víctima, y observaron a una persona siguiendo a la víctima: "Lo que no pueden garantizar es que esa persona sea mi representado", alegando que la calidad de las cámaras no era buena y que sólo se ven dos sombras.

Horas antes de la agresión, sobre las 2 horas, un hombre grabó como 11 personas –-entre las que había el acusado-- golpeaban un coche aparcado en la zona, y el abogado dice que el acusado pasa "de refilón, de lejos".

ROPA ENCONTRADA

Durante el registro del piso del acusado, se encontraron pantalones negros, bambas Adidas blancas y una chaqueta oscura, que supuestamente llevaba el agresor, y ha preguntado: "Yo les pregunto a los policías, a los Mossos, si realmente había alguna característica diferencial en esa ropa para determinar que esa ropa es la que llevaba la persona de las imágenes de seguridad".

"Si hiciéramos un registro, apuesto a que pantalones negros, chaqueta tipo 'bomber', bandolera y bambas blancas las encontraríamos en el 90% de las casas de los jóvenes. Estamos acusando a mi cliente de haber cometido hechos extremadamente deplorables", ha manifestado Negrell.

ANÁLISIS MÓVIL

Sobre el análisis del móvil del acusado, ha remarcado que se miró en qué terminal, antenas y repetidores daba señal y se conectaba, pero que no se hizo una geolocalización como con el teléfono de la víctima.

"No podemos afirmar con rotundidad científica que en el lugar de los hechos se encontraba el acusado", ha dicho, ya que, sin geolocalización, no se marcan los puntos exactos y puede haber desfases.

Además, ha asegurado que el último repetidor al que se conectó el teléfono del acusado da cobertura a la zona de los hechos, "pero también a la zona de la discoteca", donde él ya dijo durante su declaración que estuvo.

También se ha referido a la búsqueda de 'Chica violada en Igualada' que los agentes policiales encontraron en su teléfono móvil y que el acusado explicó que hizo junto a su pareja días más tarde: "Si hacemos análisis de cualquier persona que vive en Igualada, creo que cualquier persona lo miró".

CHAQUETA CON RASTROS DE SANGRE

Sobre la chaqueta con restos de sangre de la víctima encontrada en casa del acusado, Negrell ha alegado que a simple vista no se veían, y que el acusado explicó que perdió su chaqueta y que encontró ésta en la vía pública: "Si lo hubiera hecho él, no seguiría utilizando la chaqueta".

Ha explicado que los peritos describieron a la persona que ha cometido este delito "prácticamente como un monstruo, con falta de control, rasgos psicopáticos y agresiva", y ha alegado que su representado es una persona normal.

"Seguía viviendo y trabajando donde vivía y donde trabajaba, siguió con la misma ropa. ¿Realmente una persona que ha cometido estos hechos seguiría con su vida completamente normal? Evidentemente no", ha zanjado.

ALCOHOL Y DROGAS

Negrell ha expresado que su representado tiene un "historial de consumo de alcohol y drogas de carácter crónico", por lo que sufre una alteración mental que puede afectar a sus capacidades cognitivas, y ha pedido una atenuante.

Sobre la expulsión en caso de condena, pedida por las otras partes, ha explicado que tiene a su familia en España, ha trabajado con situación regularizada, y el abogado entiende que "tiene arraigo más que suficiente".

Para acabar, ha sostenido que no queda acreditado el delito de tentativa de asesinato, ya que no se sabe cuándo ni de qué forma se produjo el golpe en la cabeza de la víctima.