Demòcrates pide no aceptar la inhabilitación de Torra y no convocar elecciones

No romperá con el grupo de ERC en el Parlament pero se plantea pedir crear un subgrupo

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Estrategia Política de Demòcrates, Jordi Pou, ha pedido este lunes no aceptar la posible inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, no convocar elecciones y que los partidos independentistas no presenten un candidato para sustituirlo.

"Torra debe seguir haciendo de presidente, la inhabilitación no se debe aceptar", ha afirmado en rueda de prensa telemática, y ha defendido que el independentismo acuerde cómo se responde a la posible inhabilitación.

Según él, si Torra es inhabilitado, no será por una pancarta, sino por su ideología: "Torra es un presidente independentista y el Estado no ha dejado de perseguir a cualquier presidente catalán que demuestre cierta voluntad independentista".

Además, Pou ha insistido en que "no se pueden convocar elecciones condicionadas por un tribunal español", por lo que rechaza ir a los comicios por la inhabilitación, aunque ha subrayado que la potestad para convocarlos es de Torra y que lo puede hacer cuando quiera.

FRENTE UNILATERAL

Pou ha explicado que el viernes 25 y sábado 26 celebrarán de manera telemática la segunda parte del Congreso del partido, que se aplazó por la pandemia y en el que debatirán las tres ponencias de la formación: la revisión de los estatutos, la ideológica y la estratégica, en la que Demòcrates defiende la vía unilateral como la "única posible" para alcanzar la independencia.

En esta hoja de ruta también incluye la necesidad de hacer de cara a las próximas elecciones un "frente de partidos que estén de acuerdo con aplicar la vía unilateral y que estén dispuestos a levantar la declaración de independencia en el Parlament".

Asimismo, ha informado de que se debatirán más un centenar de enmiendas, entre las que destacan unas que plantean si Demòcrates debe cuestionarse o no el apoyo al Govern, y otra sobre el papel que deben tener los diputados del partido en el Parlament, Toni Castellà y Titón Laïlla --integrados en el grupo de ERC--.

La enmienda propone solicitar a la Mesa del Parlament la creación de un "subgrupo demócrata" dentro del grupo de ERC en la Cámara catalana, ya que considera que ya no comparten la estrategia para lograr la independencia con los republicanos.

Pou ha aclarado que Demòcrates no romperá en ningún caso con el grupo de ERC porque cree que este grupo parlamentario se creó con el objetivo de aplicar el mandato del 1-O y, pese a que considera que los republicanos han modificado su estrategia, esa sigue siendo la "idea fundacional".

CUMBRE DE LA ANC

El dirigente de la formación ha apoyado la propuesta que hizo la ANC el sábado de hacer una cumbre entre partidos y entidades independentistas para acordar una estrategia de consenso ante los retos políticos de los próximos meses en Catalunya.

"No podemos esperar ni un minuto más antes de consensuar una hoja de ruta y tener claro que hay que aplicarla", ha asegurado, y ha exigido a los partidos independentistas a aceptar públicamente la invitación de la ANC e ir al encuentro con una propuesta clara.