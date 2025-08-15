Demoras en trenes de varias líneas de Rodalies por una incidencia en Estació de França (Barcelona)

Archivo - Pasajeros subiendo al tren de Renfe Rodalies, a 17 de junio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de las líneas R2 Sud, R14, R15, R16 y R17 de Rodalies de Catalunya pueden ver demorada su salida desde Estació de França (Barcelona) por una incidencia en la infraestructura de la estación este viernes.

Según ha informado Rodalies en un apunte en X recogido por Europa Press, los trenes con origen y destinación Vilanova i la Geltrú (Barcelona) no circulan.

Asimismo, los trenes con origen y destinación Sant Vicenç de Calders (Tarragona) paran en todas las estaciones.