Demuestran la existencia de minas de oro de la época romana en el Pirineo Oriental

Uno de los investigadores del equipo de investigación durante el proceso de toma de muestras para la datación por OSL (Optically Stimulated Luminescence) - UAB

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Universidade da Coruña ha demostrado la existencia de minas de oro aluvial de la época romana en el Pirineo Oriental, ha informado la UAB en un comunicado de este jueves.

El hallazgo se ha logrado por la datación mediante nuevas técnicas de luminiscencia (OSL, Optically Stimulated Luminescence) de dos muestras de los niveles de amortización de las estructuras hidráulicas de las minas de las Guilleteres d'All (Girona), con una cronología en torno a los siglos III y IV d.C.

En 2022 se inició una estrategia de datación por OSL de los niveles de amortización de la estructura hidráulica: esta técnica permite datar los materiales sedimentarios detríticos y, en especial, el cuarzo, puesto que al quedar enterrados en un nivel arqueológico comienzan a recibir un flujo de partículas radiactivas que se pueden medir y datar.

Los investigadores han datado dos muestras de la misma estructura con unos resultados para OSL que, aunque "dan un amplio margen cronológico, coinciden plenamente en los siglos I-IV d.C.", momento en el que la mina ya estaba abandonada y había comenzado su proceso de amortización.

Según los investigadores, este cálculo "confirma plenamente el origen romano de la estructura y permite confirmar por primera vez la explotación del oro pirenaico por parte de los romanos" en Catalunya.

Las minas de oro aluvial se encuentren a unos 10 kilómetros de distancia de la ciudad romana de Iulia Livica (Llívia), la única documentada en el Pirineo y, por tanto, probablemente un centro que desempeñó un papel importante en la organización y explotación de este recurso.