Las denuncias por incivismo en Lleida suben un 18,8% hasta octubre respecto al 2025

LLEIDA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las denuncias por incumplir las ordenanzas de Civismo y Residuos se han incrementado un 18,88% entre enero y octubre respecto al mismo periodo del año pasado en Lleida gracias a la "eficacia policial" y a la creación de la unidad de Civismo de la Guàrdia Urbana, informa la Paeria en un comunicado este jueves.

La teniente de alcalde y concejal del Área de Seguridad y Civismo, Cristina Morón, ha asegurado que las denuncias han subido de 106 a 126 y ha enmarcado este incremento a la nueva unidad del cuerpo local, que se "dedica exclusivamente a inspeccionar y sancionar los incidentes incívicos".

Morón también ha informado que en los diez primeros meses del año los atropellos han bajado un 19,1% (de 106 a 85); los accidentes con vehículos con movilidad personal implicados un 20,69% (de 145 a 115) y los accidentes con bicicleta un 42,62% (de 61 a 35).