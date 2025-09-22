Desactivada la alerta Transcat por el camión de gas incendiado en Bàscara (Girona)

GIRONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado la alerta del Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (Transcat) tras incendiarse un camión que transportaba gas propano este lunes por la mañana en la AP-7 en Bàscara (Girona).

El Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (Cecat) recibió un aviso a las 13.48 horas en el que se alertaba de incendio en un camión que transportaba materias peligrosas, aunque sin afectación a la carga.

En la extinción trabajaron 6 dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que consiguieron controlar el fuego a las 14.16 horas, tras sofocar las llamas que afectaban a vegetación del arcén y a la cabina.

También acudió el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que atendió y trasladó al conductor al Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

A causa de este suceso la AP-7 estuvo cortada cerca de una hora en sentido sur y los Mossos d'Esquadra activaron 6 dotaciones para realizar tareas de control del tráfico.