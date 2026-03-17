Desalojada la estación de Collblanc en la L10-Sur del Metro de Barcelona por presencia de humo

Archivo - Andén de una estación de Metro de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La estación de Collblanc en la línea L10-Sur del Metro de Barcelona ha sido desalojada por la presencia de humo proveniente de la zona de túneles este martes sobre las 7.20 horas.

A raíz del incidente, los Bombers han activado 9 dotaciones del cuerpo y, tras desalojarse a todos los usuarios, se ha podido confirmar que no hay tensión en la catenaria, han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Han establecido dos sectores de trabajo para buscar el origen del humo y los trabajos se centran en inspeccionar la línea, con cámara térmica, desde Collblanc hacia Zona Universitària, y desde Camp Nou a Collblanc.

El Metro de Barcelona ha cortado el acceso a la estación de la avenida Sant Ramon.

En otro mensaje en 'X', Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat por el incidente.