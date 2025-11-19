Desalojan por "riesgo muy grave" el asentamiento de Bac de Roda de Barcelona que ardió este martes

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha procedido a desalojar este miércoles por la mañana por criterios de seguridad el asentamiento del barrio barcelonés de Bac de Roda, en el distrito de Sant Martí, al existir un "riesgo muy grave" para las personas después de que este martes sufriera un incendio en el que resultaron heridas dos personas.

Según han explicado fuentes municipales a Europa Press, el desalojo se debe a un informe técnico de Bombers de Barcelona, que advierte del riesgo para las personas que viven allí, tanto por la posibilidad de nuevos incendios como por las conexiones eléctricas irregulares y su proximidad a las vías del tren.

El operativo se ha iniciado poco después de las 08.00 horas con efectivos de Servicios Sociales, el servicio de limpieza y el apoyo de Mossos d'Esquadra, que han asistido con patrullas de Seguridad Ciudadana y orden público, así como el equipo de mediación.