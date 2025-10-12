Desarrollan un asistente virtual para acompañar a la gente mayor y evitar la solitud no deseada

La colaboración de Althaia y Aima surge del Open Innovation Challenge de Acció de la Generalitat

La Fundació Althaia de Manresa (Barcelona) y la startup catalana Aima Beyond Artificial Intelligence han desarrollado un asistente virtual que acompaña a la gente mayor y ayuda a evitar la soledad no deseada.

El acompañante digital integligente y empático 'Aima' actualmente en fase piloto, es una figura humana realista que habla, ve, escucha, recuerda y pregunta, informa el Deparatment de Empresa de la Generalitat este domingo en un comunicado.

Desde un monitor similar a una televisión, el prototipo da a personas mayores recordatorios sobre la medicación, les envía avisos si detecta algún cambio o deterioro en su salud y alerta a los cuidadores sobre estos pacientes.

COLABORACIÓN

La colaboración entre la fundación y la empresa catalanes surgió del Open Innovation Challenge que Acció (la agencia por la competitividad de la empresa de la Generalitat) organizó en el Health Revolution Congress de 2024.

El jefe de Innovación en Salud y Social de Althaia, Bartomeu Ayala, ha afirmado que "el 63% de las personas que se atendían a domicilio presentaban soledad e, incluso, algo de aislamiento social", lo que repercutía en complicaciones de salud derivadas de su estado emocional.

Los dos impulsores colaborarán desde ahora con la cooperativa Suara y con la UB, a través del grupo de investigación de Feliciano Villar, para impulsar una prueba en un entorno real de residencias, así como en el ámbito de hospitalización y atención al domicilio.