Desarrollan en un estudio una herramienta que predice el beneficio de la inmunoterapia

BARCELONA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (Vhio) han desarrollado y validado en un estudio una herramienta que clasifica los tumores sólidos según el grado de activación de los genes de respuesta inmune antitumoral y, en base a ello, puede predecir el beneficio a inmunoterapia.

Se trata de VIGex, una firma de expresión génica de 12 genes "clave" en la activación de la respuesta inmune que puede ayudar a los oncólogos en la selección de pacientes y en la futura personalización de los tratamientos de inmunoterapia, según el trabajo publicado en la revista 'Med'.

Han utilizado más de 1.000 muestras de tumores y han analizado su expresión génica para desarrollar esta herramienta que los clasifica en tres categorías según el estado inflamatorio del microambiente tumoral: caliente, intermedio y frío.

Los tumores calientes, según los datos de validación realizada, tienen mayor probabilidad de presentar beneficio a la inmunoterapia, mientras que los fríos, en su mayor parte, carecen de beneficio a estos tratamientos.

Dentro de la colaboración internacional establecida en este proyecto, se aplicará VIGex en datos de un ensayo clínico de inmunoterapia realizado en el Hospital Princess Margaret de Canadá.

La herramienta también se utilizará como biomarcador en un ensayo clínico prospectivo de la European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) para pacientes afectos de tumores de cabeza y cuello tratados con inmunoterapia.

La Sociedad Española de Oncología médica SEOM, CRIS contra el cáncer, la Fundación BBVA, la Fundación La Caixa, la Fundación FERO, la Universidad de Toronto y el Princess Margaret Cancer Center han apoyado esta investigación.