Desarticulan un grupo que cultivaba marihuana en el Pallars Jussà (Lleida)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado un grupo criminal dedicado al cultivo de marihuana al aire libre en zonas boscosas de la comarca del Pallars Jussà (Lleida).

Han detenido a tres personas por presuntos delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, informan los Mossos en un comunicado este domingo.

En la zona identificada, que no era accesible en vehículo, se han intervenido cerca de 4.500 plantas de marihuana, con un valor de venta aproximado de casi 3 millones de euros.

Los detenidos pernoctaban dentro de la propia plantación con tiendas de campaña, desde donde también vigilaban no ser detectados.

La investigación empezó en 2024 cuando la Unidad de Investigación de Tremp (Lleida) localizó un espacio deforestado con signos de haberse utilizado como plantación de marihuana y, posteriormente, se localizó a varias personas que entraban y salían de la zona de plantación.

El 9 de septiembre, con el acceso judicial autorizado, unos 40 efectivos descubrieron que la extensión de terreno era de casi 6.000 m2, e incautaron también teléfonos móviles, además de pertenencias personales halladas en las tiendas de campaña.

El grupo había creado un sistema de suministro de agua, a través de un embalse artificial, que bebía de un río ubicado a unos 800 metros de la plantación.