Descubren un "interruptor molecular" que guía el movimiento neuronal en la formación del cerebro

El descubrimiento se basa en la proteína teneurina 4 (Ten4) - UB

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una investigación internacional liderada por profesores de la Universitat de Barcelona (UB), la Universidad de Oxford (Reino Unido) y la Universidad Georg August de Göttingen (Alemania) ha descubierto un "interruptor molecular" que guía el movimiento de las neuronas durante la formación del cerebro.

Publicado en la revista 'Nature Communications', revela que la proteína teneurina 4 (Ten4) es "capaz" de guiar la migración neuronal a través de una vías moleculares que son excluyentes entre sí y que determinan la guía de las células nerviosas, informa la UB en un comunicado este miércoles.

El estudio combina técnicas avanzadas (como trabajos e proteína estructural, edición génica en modelos animales y microscopia de superresolución) para "ampliar horizontes" en la comprensión del origen de enfermedades del neurodesarrollo y trastornos psiquiátricos o neurológicos (epilepsia, esquizofrenia, autismo, entre otros).

Según explica el investigador Daniel del Toro, la proteína Ten4 actúa como "un interruptor, que dependiendo del contexto puede favorecer la adhesión o la repulsión de las neuronas durante su migración, pero no las dos a la vez".

Esta proteína puede unirse a unas moléculas conocidas como latrofilinas para facilitar que la neurona se adhiera a las fibras, y en otros casos se une a otras proteínas Ten4 para reducir esta adhesión a las fibras, "de manera que la neurona avanza más rápido".

El hallazgo "mejora la comprensión de los mecanismos moleculares que controlan la migración neuronal" y abre una visión sobre cómo se construye el cerebro a escala molecular.