Desmilitaritzem l'Educació exige al Govern retirar el piloto de introducir mossos en escuelas

Archivo - Varias niñas con mochilas, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La campaña Desmilitaritzem l'Educació ha exigido a la Generalitat la retirada "inmediata" del proyecto piloto para introducir la figura de un agente de los Mossos d'Esquadra en centros educativos de las zonas de L'Hospitalet de Llobregat, Vic (Barcelona), Alta Ribargorça-Val d'Aran y Tàrrega (Lleida) y en dos centros de El Prat de Llobregat y Sabadell (Barcelona).

En un comunicado este jueves, considera un "despropósito" el impulso de este programa, que asegura que se ha creado de forma opaca, sin consulta previa o consenso, y critica que surja en el momento actual de reivindicaciones por parte de los docentes de falta de personal o poca inversión en la inclusiva, entre otras peticiones.

Señala que el objetivo planteado es contrario a la normativa y resoluciones aprobadas en el Parlament y otras instancias a favor de modelos de convivencia en las escuelas, que se opone a los objetivos pedagógicos de la educación básica y que "la presencia policial en los centros contraviene otros derechos de los jóvenes".