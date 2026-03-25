Desvelan "por primera vez" la historia genética de una comunidad medieval judía en Catalunya

Investigadoras de la UAB en el laboratorio de ADN antiguo de la universidad durante los análisis realizados en condiciones de esterilidad. - UAB

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), impulsado la Conselleria de Cultura de la Generalitat, ha trazado "por primera vez" la historia genética de una comunidad medieval judía en la Península Ibérica, concretamente en Catalunya.

Lo ha hecho a partir de restos de esqueletos de 16 individuos medievales recuperados en 2007 de fosas comunes de la necrópolis de Roquetes de Tàrrega (Lleida), un espacio funerario relacionado con el ataque violento (pogromo) que sufrió la comunidad judía de la ciudad en el año 1348, informa la UAB este miércoles en un comunicado.

Los resultados, publicados en una edición especial de la revista 'Genes', dedicada a nuevas tendencias en genética de poblaciones y antropología molecular, "aportan una imagen detallada del origen y la composición del grupo analizado, formado tanto por hombres como por mujeres".

Los análisis indican que tenían una proporción mayoritaria de ascendencia vinculada a poblaciones del Mediterráneo oriental, especialmente a individuos de Canaán de la Edad del Bronce; y el resto se explica por aportaciones genéticas compatibles con poblaciones de origen ibérico medieval.

Se ha identificado también una alta diversidad de ADN mitocondrial, que se hereda solo por vía materna, con una decena de linajes documentados históricamente en poblaciones judías, y tres ramas paternas habituales en poblaciones judías de la diáspora y con raíces en Oriente Próximo.

La profesora de la UAB Cristina Santos afirma que esta diversidad indica que, "a pesar de su integración en la sociedad catalana medieval, la comunidad mantenía una identidad biológica propia y una fuerte continuidad con los flujos genéticos de la diáspora judía".