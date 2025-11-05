Detectada a la primera manada de lobos con cachorros en Catalunya en 100 años

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Interior y Seguridad Pública, a través del cuerpo de Agents Rurals, ha confirmado la presencia de la primera manada de lobos en Catalunya desde hace más de 100 años, según ha informado en un comunicado este miércoles.

La manada está formada por dos ejemplares adultos y tres cachorros de lobo (Canis lupus) nacidos este año en Catalunya, en un área entre la Alta Garrotxa y Alt Empordà (Girona).

Los Agents Rurals, el cuerpo encargado del seguimiento de esta especie en Catalunya, ha intensificado su seguimiento y vigilancia para conocer su comportamiento, hábitat y sus posibles interacciones con las actividades humanas.

Este "hecho histórico" se ha producido tras décadas de seguimiento por parte de la Generalitat, y justo cuando se cumplen 25 años desde que se detectó el regreso de un individuo aislado de lobo al Parc del Cadí-Moixeró.

NUEVO ESTATUS

Con el nacimiento de los cachorros, como marca la normativa, el lobo pasa de considerarse automáticamente de especie extinta como reproductora a una especie amenazada en peligro de extinción, un nuevo estatus que implica la redacción, tramitación y aprobación de un plan de recuperación, como prevé la normativa europea.

Todas las medidas que se tomen a partir de ahora se harán de forma coordinada con la Mesa del Lobo y las Consellerias implicadas: Interior y Seguridad Pública; Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.