Detectados 27 conductores con irregularidades en el carné de conducir en la Val d'Aran (Lleida)

Un control en la frontera de la Vall d'Aran (Lleida) hacia Francia - POLICÍA NACIONAL

LLEIDA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detectado en lo que va de año en controles aleatorios en la frontera de la Val d'Aran (Lleida) hacia Francia un total de 27 conductores que presentaban irregularidades graves relacionadas con el permiso de conducción.

Algunos de estos conductores no tenían de permiso de conducir, otros no podían acreditarlo en el momento del control, y varios lo tenían suspendido por sentencia judicial o procedimiento administrativo, informa en un comunicado este jueves.

De estos casos, al menos 11 han finalizado ya en condena mediante sentencia firme, tramitadas a través de juicios rápidos en el juzgado correspondiente, en coordinación con el Ministerio Fiscal y la Autoridad Judicial.

Asimismo, en cinco intervenciones los conductores mostraron permisos de conducción que, tras la verificación realizada por la Unidad especializada de la Policía Nacional en detección de documentos no auténticos, resultaron ser falsos.

Finalmente, en la mayoría de estos hechos los conductores eran residentes en Francia, y en varios vasos los acumulaban antecedentes o sanciones previas en su país por hechos de la misma naturaleza.