Un detenido tras aparecer un cadáver en Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

BARCELONA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este sábado a un hombre de 24 años presuntamente relacionado con la muerte violenta de otro hombre en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) cuyo cadáver ha aparecido a primera hora de la mañana.

Los agentes investigan la muerte de un hombre que presentaba signos de violencia, después de recibir un aviso sobre las 7.30 alertando de que operarios de limpieza del Ayuntamiento habían encontrado un cadáver en la vía pública, informa Mossos en un comunicado.

Patrullas de seguridad ciudadana y del cuerpo de investigación de los Mossos se han desplazado y, con la colaboración de la Policía Local, han detenido al presunto autor.

La División de Investigación Criminal de la Regió Metropolitana Sud se ha hecho cargo de la investigación.

Los Mossos d'Esquadra mantienen la investigación bajo secreto.