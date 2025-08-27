Detenido un conductor por circular a 202 kilómetros por hora por la C-14 en La Segarra (Lleida)

Archivo - Recurso de una detención de los Mososs d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

LLEIDA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por circular a 202 kilómetros por hora en la C-14 en La Segarra (Lleida).

Los hechos ocurrieron el martes durante un control preventivo ubicado en la C-14 a la altura del término municipal de Ciutadilla (Lleida), un punto en el que la velocidad máxima permitida es de 90 kilómetros por hora, la genérica de la vía.

A las 18.00 horas, el cinemómetro detectó un vehículo a 202 kilómetros por hora, más del doble de la velocidad permitida, y los agentes lo pararon en la entrada de Tàrrega (Lleida) donde lo detuvieron tras comprobar que no disponía de residencia para asegurar las comunicaciones judiciales.