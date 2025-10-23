Detenido en Francia un preso fugado de Mas d'Enric (Tarragona) en 2022 en una salida programada

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Los Mossos d’Esquadra es la policía autonómica de Cataluña, siendo parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, refundada como cuerpo policial con com - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han localizado y detenido en Francia a un hombre de 38 años que se fugó de la cárcel de Mas d'Enric (Tarragona) durante una salida programada en junio de 2022.

Fuentes policiales explican a Europa Press Europa Press que llegó a Catalunya tras ser extraditado el 16 de octubre, y ha vuelto ingresar en la misma prisión catalana gracias a la colaboración con más policías europeas.

El preso acumula diversos delitos que suman una condena de más de nueve años.

Concretamente, se le atribuyen delitos por proxenetismo, robo de vehículos y en domicilios, falsificación de documento público y conducción sin permiso, y las mismas fuentes apuntan que se trataba de un "fugitivo peligroso".

El día de su huida, el preso iba acompañado de profesionales de la prisión y "aprovechó la hora de comer para fugarse".