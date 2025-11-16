Detenido un hombre en Girona por falsificar recetas para conseguir un fármaco utilizable como droga

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 12 de noviembre a un hombre de 56 años en Girona como presunto autor de un delito de falsificación documental, por falsificar recetas médicas para conseguir un fármaco que se puede utilizar como droga.

A finales de octubre, Mossos tuvo constancia de que un hombre estaba usando recetas falsificadas de un oftalmólogo, sin que este fuera paciente suyo, para conseguir un medicamento en diversas farmacias de Girona e iniciaron una investigación que les llevó a descubrir que el fármaco demandado era una sustancia altamente adictiva y perjudicial, que podría tener efectos secundarios severos, informan en un comunicado este domingo.

Los investigadores observaron que el hombre había conseguido el medicamento alrededor de 13 veces en cuatro farmacias diferentes, en ocasiones dos veces por semana el pasado mes de octubre.

El detenido acudió a una quinta farmacia pero no le dispensaron el medicamento ante la sospecha de que la receta era falsa.

El hombre, que no tenía antecedentes, pasará a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Girona cuando sea requerido.