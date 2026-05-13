Detenido 'in fraganti' un ladrón que entró a robar en una casa en Querol (Tarragona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes en Querol (Tarragona) a un hombre de 37 años que fue pillado 'in fraganti' dentro de un domicilio rompiendo una puerta de madera con una radial para presuntamente robar en el interior, informan en un comunicado este miércoles.

Los hechos sucedieron sobre las 15.50 cuando una patrulla se dirigió a la zona, y al llegar, escucharon ruidos que venían de dentro del domicilio.

Tras diversas comprobaciones, observaron que armarios y cajoneras estaban revueltas y los mossos acabaron deteniendo al sospechoso, si bien se mantiene abierta la investigación que podría comportar la detención de otras personas implicadas en el robo y que abandonaron la zona antes de la llegada de la policía.