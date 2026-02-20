Detenido en Lleida como responsable de dos agresiones sexuales con sumisión química y vender droga

Drogas intervenidas tras las 3 entradas y registros - MOSSOS

LLEIDA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles a un hombre de 43 años por presuntamente vender droga en Lleida, así como por dos agresiones sexuales bajo sumisión química cometidas en enero a consumidoras habituales en sus domicilios, a quienes agredía cuando perdían la conciencia, informan en un comunicado este viernes.

La policía inició diversos dispositivos de seguimiento al sospechoso, que tenía antecedentes, y constataron que vendía cocaína desde su vehículo, en su domicilio o directamente en la calle.

Fue el miércoles cuando se intervino a uno de los compradores dos envoltorios con 2,29 gramos de cocaína, y posteriormente arrestaron al vendedor con otros 6 gramos.

Posteriormente, se practicaron tres entradas y registros en tres habitaciones que tenía alquiladas, donde los mossos intervinieron 132,54 gramos de cocaína y 3 blísters de benzodiazepinas.

Finalmente, tras comprobar que también estaba relacionado con dos agresiones sexuales, ha pasado a disposición judicial este viernes.