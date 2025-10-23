Detenido un multirreincidente en Lloret de Mar (Girona) por hacer compras con tarjetas robadas

GIRONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 25 años en Lloret de Mar (Girona) por presuntamente robar en un bar musical tres teléfonos móviles, dinero en efectivo y dos tarjetas de crédito, que posteriormente utilizó para realizar compras fraudulentas en comercios cercanos, informan en un comunicado este jueves.

Después de que saltara la alarma del bar, los mossos localizaron al sospechoso y durante el cacheo encontraron las tarjetas y los móviles, y averiguaron que las compras se realizaron en un estanco, en una pastelería y en un bar, con un importe de estafa que era de "poco valor".

Ante las evidencias, fue detenido y durante el traslado al centro médico antes de su ingreso en custodia policial se resistió a la detención y creó altercados y amenazó a los agentes, por lo que también se le atribuye un delito de resistencia y desobediencia; finalmente, pasó a disposición judicial el 17 de octubre.