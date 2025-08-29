Un detenido en Platja d'Aro (Girona) por arrojar una mesa contra un niño de 5 años

GIRONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró (Girona) ha detenido a un hombre de 30 años como presunto autor de una agresión a un menor de 5 años contra el que arrojó una mesa, informa el cuerpo policial en un comunicado.

Los hechos se produjeron a las 15.25 horas del 23 de agosto, cuando la Policía Local recibió una llamada en la que se alertaba de una pelea entre dos personas en la calle Estrasburg de Platja d'Aro.

Cuando llegaron al lugar indicado por los testigos, los agentes se encontraron a un hombre muy alterado que llevaba en brazos a un niño que presentaba un fuerte golpe y un hematoma en el ojo y que les explicó que el autor de estas lesiones era un individuo allí presente.

Los testigos relataron que el padre del menor, que estaba paseando con su hijo, se había acercado a un hombre para reclamarle un dinero que le debía y que, a partir de aquí, se había iniciado una discusión entre ambos que había terminado con el agresor lanzando una mesa de plástico de una terraza de un bar próximo contra el niño y amenazando con una jarra de cristal rota al progenitor.

Los agentes detuvieron al hombre, que tiene 5 antecedentes por delitos contra el patrimonio, como presunto autor del delito de amenazas y por las lesiones producidas al menor.