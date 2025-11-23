Detenido un supuesto médico por subministrar sustancias estupefacientes en Barcelona

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un supuesto médico por subministrar sustancias estupefacientes a otras personas, por vía intravenosa, aprovechando su condición de médico colegiado, en un domicilio del distrito de Ciutat Vella de Barcelona.

El hombre, de 39 años, fue detenido el pasado lunes cuando agentes de los Mossos se personaron en el domicilio y tuvieron que intervenir para auxiliar a una persona que presentaba un elevado estado de excitación por una intoxicación producida, presuntamente, por el consumo de sustancias, informa el cuerpo en un comunicado este domingo.

Los investigadores determinaron que estas sustancias habían sido proporcionadas por un supuesto médico, lo que le había provocado una fuerte reacción por la cual esta persona tuvo que ser hospitalizada.

Durante la primera intervención los agentes encontraron indicios de la presencia de ostras sustancias y comprobaron que se trataba de un piso con actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas, y en un registro posterior se encontraron pequeñas cantidades de tusi, ketamina, MDMA, pastillas de éxtasis, comprimidos variados y una balanza de precisión, enseres de manipulación y dosificación de sustancias estupefacientes, equipos sanitarios y enseres empleados para inyecciones intravenosas.

El hombre acusado de los hechos pasó a disposición judicial el pasado día 20 de noviembre.