7 detenidos y desmantelada una red de tráfico de drogas en Barcelona, Badalona y Rubí (Barcelona)

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves a 7 personas presuntamente relacionadas con el desmantelamiento de una red de tráfico de drogas tras realizar 14 entradas en domicilios de Barcelona, Badalona y Rubí (Barcelona).

La investigación se inició el pasado mes de febrero a raíz de la detección de una organización dedicada a la distribución de sustancias estupefacientes, principalmente marihuana y hachís, con epicentro en el distrito de Sant Andreu de Barcelona, informan en un comunicado este viernes.

Este hecho despertó las sospechas de los Mossos, que concluyeron que se trataba de una estructura organizada que operaba desde varios puntos del área metropolitana de la capital catalana y que disponía de distintos inmuebles habilitados como centros de almacenamiento, cultivo y distribución de droga.

Las pesquisas efectuadas por los agentes confirmaron que la organización gestionaba plantaciones interiores y disponía de la infraestructura logística necesaria para suministrar diferentes tipos de sustancias en el mercado ilegal.

De hecho, durante el dispositivo se desmantelaron 6 plantaciones en interior que estaban completamente equipadas con diversos materiales --como bombillas de sodio, pantallas, transformadores, ventiladores, aires acondicionados y extractores, así como multitud de utensilios para la manipulación, pesaje y dosificación de droga--.

INTERVENCIONES

En las entradas en los domicilios se han intervenido 60 kilos de éxtasis, 10 kilos de ketamina, 1,5 kilos de metanfetamina, 18,5 kilos de marihuana, 550 gramos de hachís, 550 gramos de cocaína y 300 gramos de speed.

Además, también se ha incautado 1.234 plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento, 2 armas de fuego cortas y una escopeta recortada con munición, así como 63.975 euros en efectivo y 6 vehículos --una furgoneta de carga, dos turismos y tres motocicletas--.