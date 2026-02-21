Detenidos dos falsos revisores del gas por 31 hurtos y estafas por valor de casi 200.000 euros

Archivo - Coches de los Mossos d'Esquadra - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres como presuntos integrantes de un grupo criminal especializado en hurtos y estafas que habría cometido 31 delitos, 25 de los cuales con un botín de 178.709 euros en Catalunya, según han informado este sábado a través de un comunicado.

Según los Mossos, el grupo seguía un patrón que comenzaba con una llamada para simular un error en la factura del gas y concertar una revisión urgente; de esta manera, conseguían la entrada de un falso técnico que facilitaba el acceso de un cómplice y obtenía el PIN de las tarjetas y registraba el domicilio.

La investigación se inició en julio de 2025 tras detectarse varios casos en el distrito de Sants de Barcelona, donde los autores se hacían pasar por trabajadores del gas para acceder a viviendas y sustraer objetos de valor, priorizando personas de más de 80 años, algunas con dificultades cognitivas.

La primera fase terminó en diciembre de 2025 con la detención de uno de los implicados en Viladecans (Barcelona), al cual se le atribuyen seis casos más uno en el momento del arresto, actuación en que también se detuvo a dos personas relacionadas con los hechos.

En la segunda fase, los investigadores acreditaron otros 25 hechos presuntamente cometidos por el segundo arrestado, que fue detenido en febrero de 2026 en Granollers (Barcelona) con el botín de 178.709 euros antes mencionado.