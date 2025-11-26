9 detenidos en un operativo de Mossos contra el tráfico de medicamentos y blanqueo de capitales

Archivo - Imagen de archivo de un detenido - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a nueve personas --8 hombres y una mujer-- en el operativo que la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha iniciado este miércoles por la mañana para desarticular una red criminal especializada en el tráfico ilegal de medicamentos y sustancias dopantes --que distribuían a nivel nacional-- y en el blanqueo de capitales, con sociedades en el extranjero.

Según el balance provisional, se han hecho 13 entradas y registros: 2 en El Masnou, otras 2 en Vilanova i la Geltrú y una en Vallirana, L'Hospitalet de Llobregat, El Prat de Llobregat, Castelldefels y Canyelles (Barcelona), así como tres en la capital catalana; por otro lado, también se ha registrado un domicilio en Salou (Tarragona), informa la policía catalana en un comunicado.

Los mossos han intervenido más de 200.000 euros en metálico y una "gran cantidad" de medicamentos ilegales, a la espera de que el balance sea definitivo.

El operativo lo ha liderado la Unidad Central de Consumo y la Unidad central de Blanqueo de Capitales de la policía catalana.

Además, la explotación de esta investigación ha contado con la presencia de miembros de Europol y de la Policía de Estonia como observadores internacionales invitados.

El despliegue policial cuenta con más de 150 efectivos con agentes de la DIC, Brigada Móvil, Unidad Canina, Policía Científica, Unidad de Seguridad Ciudadana y Sala de Coordinación Central y el caso se encuentra bajo secreto de las actuaciones.