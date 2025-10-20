Díaz califica de "muy buena noticia" la congelación de cuotas de autónomos que ganan menos

Archivo - La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, en una imagen de archivo. - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha calificado de "muy buena noticia" la decisión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de abrirse a congelar las cuotas de autónomos con tramos más bajos en 2026.

Lo ha dicho este lunes en una atención a los medios en el foro 'World In Progress' de Barcelona, donde ha explicado que la propuesta inicial que se planteó la semana pasada "era absolutamente regresiva, es decir, penalizaba más a quienes menos tenían".

Sobre la propuesta del ministerio de poder reincorporar a los seis meses a personas que están de baja por una enfermedad grave, Díaz ha subrayado que "las bajas no son a tiempo parcial ni a tiempo completo, son bajas", y que cuando se certifica que alguien está incapacitado para trabajar, textualmente, es que no puede hacerlo.

Ha asegurado que le parece "muy interesante" el hecho de que el Gobierno proponga al Consejo de Energía de la Unión Europea acabar desde 2026 con el cambio de hora estacional, alegando que "científicamente este cambio horario entorpece dificulta la salud".

Sobre el permiso por fallecimiento y el nuevo permiso de cuidados paliativos del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad --en ambos casos--, Díaz ha apuntado que están ahora mismo en la mesa de diálogo social y que "irán acompañados de dos cambios importantes".

"En el caso de los cuidados paliativos, que se pueden extender a lo largo de mucho tiempo, permitimos además la adaptación de la jornada laboral e incluso la reducción de la jornada laboral para poder acompañar en este caso a nuestros familiares y seres queridos", ha puntualizado.