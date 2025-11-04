Díaz (PSC) emplaza a ERC y Comuns a negociar los Presupuestos de 2026: "El Govern es optimista"

La portavoz del PSC en el Parlament, Elena Díaz, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSC en el Parlament, Elena Díaz, ha emplazado este martes a ERC y a los Comuns ha comenzar las negociaciones sobre los Presupuestos de 2026 cuando se den --textualmente-- las circunstancias adecuadas: "El Govern es optimista".

En una rueda de prensa en la Cámara catalana, Díaz, ha asegurado que el Ejecutivo está "trabajando para tener presupuestos aprobados para el próximo año".

Preguntada por los Comuns y su propuesta para prohibir la compra especulativa de vivienda, la portavoz ha asegurado que todavía no han "sentarse a valorar la iniciativa" ni trasladar al grupo de Jéssica Albiach su visión.

"SUMAR ESFUERZOS" EN VIVIENDA

No obstante, ha destacado que desde el PSC y el Govern están dispuestos a abrir un diálogo con los Comuns sobre esta proposición de ley: "Cualquier propuesta en materia de vivienda siempre ha de ser estudiada y valorada".

"El problema de la vivienda es el principal problema para la ciudadanía y, juntos, tenemos que sumar esfuerzos para darle respuestas", ha concluido.