Diez cortometrajes de ocho países compiten en la Mostra de Cine Latinoamericano de Catalunya

Publicado 02/05/2019 15:43:23 CET

LLEIDA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Diez cortometrajes de ocho nacionalidades diferentes, competirán en la Sección Oficial de la 25 Mostra de Cine Latinoamericano de Catalunya que se celebrará del 6 al 13 de junio en Lleida y está organizada por el Ayuntamiento y el Centro Latinoamericano de la ciudad.

El festival ha seleccionado 'What is love' (España), dirigida por Paco Caballero; 'Nana' (España), de Roger Villarroya; 'Alma' (Colombia), de Santiago León Cuéllar; 'The death of don quixote' (Reino Unido-España), de Miguel Faus; 'Los áridos' (Argentina), de Jorge Sesan; 'El tamaño de las cosas' (Colombia), de Carlos Felipe Montoya; 'Harina' (Venezuela) de Joanna Nelson; 'Bodas de oro' (Uruguay-Chile) de Lorenzo Tocco; 'Eva' (Chile) de Gonzalo Yáñez y 'Rex' (México) de María Conchita Díaz, ha informado este jueves la organización en un comunicado.

Forman el jurado de la sección de cortos el músico y compositor leridano Joan Lozano, la diseñadora gráfica y muralista Lily Brik, y el fotógrafo y gestor de contenidos digitales Xavi Menós.