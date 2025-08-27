Diez escuelas catalanas formarán parte de un proyecto piloto para reducir el desperdicio alimentario

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación implementará un proyecto piloto en diez escuelas de Catalunya para reducir en un 15% el desperdicio alimentario en los comedores.

Se trata del proyecto europeo Gustos, que se desarrolla junto con el País Vasco y está financiado por la Agencia Ejecutiva Europea de Salud y Digital (HaDEA), según ha informado este miércoles la Generalitat en un comunicado.

Se ejecutará desde este mes de octubre y hasta junio de 2026 y a partir del curso 2026-2027 se realizarán sesiones abiertas para las escuelas que estén interesadas en aplicar estas prácticas en sus comedores.

Así, el piloto permitirá implementar una herramienta digital para cuantificar y monitorizar el desperdicio alimentario en los comedores escolares.

Asimismo, también tiene el objetivo de desarrollar planes de prevención del desperdicio alimentario en los centros educativos de Catalunya y el País Vasco, donde también se validarán los diferentes materiales pedagógicos y gastronómicos desarrollados en el marco del proyecto.