El Digital Summit 2026 de la Cámara de Terrassa (Barcelona) pondrá el foco en la IA en las empresas

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BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Terrassa (Barcelona) celebrará la cuarta edición del Digital Summit el 30 de abril, con el foco puesto en la aplicación práctica de la Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la productividad, la eficiencia y la capacidad de decisión de las empresas, informa en un comunicado este lunes.

Bajo el lema 'Quién no corre vuela... con IA. Cuando la IA entra en la empresa: casos reales, errores y oportunidades', la jornada está destinada, sobre todo, a empresas y profesionales de diferentes áreas.

El evento contará con la conferencia de apertura 'El reto no es la IA. El reto somos nosotros', a cargo de la directora de Personas y Cultura de Ideaded y presidenta del Patronato de la UPC, Montse Guardia, y la conferencia magistral 'Quo vadis AI', que impartirá la catedrática y cofundadora del centro de investigación Intelligent Data Science and Artificial Intelligence de la UPC y decana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, Karina Gibert.

La gestora de proyectos de Transformación Digital y Digital Impulse Hub de la Cámara, Julia Puerta, ha explicado que las empresas necesitan un socio que les ayude a conectar la transformación digital con sus retos reales de negocio: "Crecer en nuevos mercados, cumplir con las exigencias de sostenibilidad, tomar decisiones con datos y construir equipos preparados para liderar el cambio".

Con esta cuarta edición, el Digital Summit se consolida como un "espacio de referencia para impulsar la transformación digital y las tecnologías emergentes para el tejido empresarial del territorio".