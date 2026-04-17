La Diputación de Barcelona abrirá en Sant Jordi los edificios de Can Serra y Palau Güell

Librería de la Diputación de Barcelona - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona organizará jornadas de puertas abiertas en los edificios de Can Serra (su sede central) y Palau Güell para celebrar el día de Sant Jordi.

Será el segundo año consecutivo de esta iniciativa, además de organizar actividades especiales en los museos y bibliotecas de la demarcación, informa en un comunicado este viernes.

Ante Can Serra (cuya planta baja tiene una librería de la propia Diputación) se instalará el estand de la institución, que ofrecerá libros de arquitectura, cultura, arte y museos, entre otras temáticas.