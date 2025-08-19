La Diputación de Barcelona apuesta por el "servicio ambiental" como herramienta de aprendizaje

Archivo - Proyecto de servicio comunitario de Sant Llorenç (Barcelona) - DIPUTACIÓN DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha reivindicado su apuesta por el "servicio ambiental" como herramienta de aprendizaje en niños y adolescentes, el cual también impacta positivamente en entidades e instituciones al fomentar la sensibilización de la ciudadanía.

Así se determinó en el 3 Simposi d'Aprenentatge Servei i Servei Comunitari Ambiental, celebrado el 3 de julio en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el cual congregó a cerca de 200 personas y presentó una cincuentena de experiencias, indica la diputación en un comunicado este martes.

El informe de conclusiones ha destacado los "efectos positivos" de esta práctica tanto en jóvenes como en adultos al transmitir valores, actitudes y conocimiento del territorio y del entorno natural a la población, así como desarrollando diversas competencias sociales y profesionales.