La Diputación de Barcelona asiste al Saló de l'Ensenyament para combatir la "infoxicación"

Estand de la Diputación de Barcelona. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona participa en el Saló de l'Ensenyament, que se celebra en el recinto de Montjuïc de la Fira de Barcelona desde este miércoles hasta este domingo 22 de marzo, para dotar a los jóvenes herramientas contra la "infoxificación, entendida como la exposición a un exceso de información sin filtros y de forma desordenada".

La corporación también ofrece orientación personal y profesional, mientras que el Institut del Teatre, fundado por la Diputación en 1913, acercará a los jóvenes una oferta amplia formativa en artes escénicas y danza, ha informado en un comunicado.

Así, el estand de Educación de la Diputación de Barcelona estará ubicado en el pabellón 1, en el que también se podrán realizar actividades de orientación y autoconocimiento.