La Diputación de Barcelona bonifica 40 millones del IBI en 5 años por instalar placas solares

Archivo - Placas solares en Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Acción Climática de la Diputación de Barcelona, Marc Serra, ha afirmado que la corporación ha bonificado 40 millones de euros del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) desde 2019 por instalar placas solares, según se desprende de del informe 'Avaluació d'impacte de les bonificacions de l'IBI per promoure instal·lacions fotovoltaiques solars'.

El estudio concluye que esta ha sido la "principal política" para estimular desde la corporación la transición energética los últimos años ya que, desde que se inició la medida, 252 municipios con la gestión del IBI delegada al Organismo de Gestión Tributaria (ORGT) de la Diputación han incorporado en algún momento estas bonificaciones, lo que no incluye las grandes ciudades, como Barcelona, Badalona y Santa Coloma de Gramanet.

Serra ha apuntado que, de media, los ayuntamientos han bonificado 1 euro el primer año, lo que ha movilizado cerca de 10 euros de inversión privada, pero teniendo en cuenta que el período de bonificación fiscal en la instalación de placas solares es de 5 años, el valor se acumula y el ayuntamiento acaba bonificando 5 euros.

En este sentido, ha subrayado que se ha producido un "efecto palanca" para movilizar inversión privada en el ámbito doméstico para instalar las placas, ya que han registrado un aumento del 30% de instalaciones, y que, de los 40 millones bonificados, 16 han sido en 2025.

"La política hace un gran salto en el primer año de su aprobación de la ordenanza fiscal, pero a la larga, para municipios pequeños, no puede ser beneficioso seguir bonificando a 5 años porque se deja de movilizar capital privado y de ingresar el impuesto", ha expuesto sobre el efecto palanca.

AHORRO PARA 65.000 HOGARES

El 84,3% de las instalaciones de autoconsumo en Catalunya están en el ámbito doméstico y residencial y el 35,1% de la potencia instalada proviene de este autoconsumo.

Centrándose en la provincia de Barcelona, ha concretado que los 40 millones en bonificaciones se han traducido en un impacto de 158 Megavatios (MW), lo que ha asegurado que equivale al consumo de 65.000 hogares.

BENEFICIO A GRANDES RENTAS

Sobre los expedientes para recibir la ayuda, el responsable de Acción Climática ha señalado que no tienen los datos por renta de cada petición para poder diferenciar qué perfil de ciudadano se beneficia de ella, pero sí que tienen datos sobre el tipo de vivienda.

Así, en los últimos 3 años el 80% de expedientes residenciales bonificados se concentran en viviendas unifamiliares, mientras que los plurifamiliares representan el 20%.

Serra ha dicho que la política ha beneficiado mayoritariamente a las rentas altas y a los municipios con más segundas residencias y que el reto de la Diputación es igualar el porcentaje al 50-50 entre tipos de viviendas con placas solares para que se beneficie más volumen de gente y de menores rentas.

PROPUESTAS DE MEJORA

Pese a considerar un éxito las bonificaciones, la Diputación se propone "avanzar a un modelo más justo en el que haya topes claros y equitativos para que aquellas viviendas con valor catastral más grande no acaben teniendo una bonificación mayor".

Para hacerlo, una de las ideas es modificar las ordenanzas fiscales para estimular la instalación de placas solares en viviendas plurifamiliares y dejar de bonificar las segundas residencias.