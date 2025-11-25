La Diputación de Barcelona convierte las UMIC en 'Antenes Lila' para atender a mujeres

Presentación de la Diputación de Barcelona de los proyectos para convertir los mercados en espacios seguros. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha convertido las Unidades Móviles de Información al Consumidor (UMIC) en 'Antenes Lila' para que sean puntos de "confianza y escucha donde las mujeres puedan sentirse seguras y desde los cuales se activará la derivación a servicios especializados cuando sea necesario".

En un comunicado este martes, la institución ha explicado que los 8 vehículos de la flota de las UMIC que se desplazan por los 224 municipios de la provincia que no disponen de servicio propio de consumo para ofrecer información y atender reclamaciones llevarán identificación como Puntos Lila.

Ha añadido que, en el marco del 25N, han puesto el foco en los mercados, ya que son "espacios de relación cotidiana que pueden servir como agentes clave para prevenir la violencia machista".

La diputada delegada de Comercio y Consumo, Olga Serra, ha señalado que no los nuevos protocolos de la Diputación son una "herramienta para hacer valer el papel de las personas que trabajan detrás de los mostradores, en las paradas de los mercados o en las unidades móviles".

Por su parte, la diputada delegada de Feminismo e Igualdad, Eva Soler, ha considerado que "el comercio es una herramienta clave en la lucha contra la violencia machista porque son espacios donde cada día se construyen relaciones de confianza que sirven para establecer redes de apoyo".