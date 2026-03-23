La Diputación de Barcelona crea un decálogo sobre IA para el personal administrativo local

Algunas de las recomendaciones de la corporación - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

BARCELONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha elaborado un decálogo para orientar sobre el uso de la inteligencia artificial generativa entre el personal de la administración local, con el objetivo de facilitar su aplicación, informa este lunes en un comunicado.

El documento ofrece recomendaciones sobre cómo utilizar estas herramientas en el día a día, qué aspectos deben tenerse en cuenta antes de incorporarlas y cómo las administraciones pueden integrarlas en sus procesos y explicarlas a la ciudadanía.

La iniciativa se enmarca en el proyecto Local.iA y en la estrategia de apoyo a los gobiernos locales, especialmente a los de menor tamaño, para impulsar la transformación digital y el uso responsable de nuevas tecnologías.