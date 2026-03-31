La Diputación de Barcelona destina 300.000 euros a prevenir violencias machistas en 262 municipios

Punto Lila de la Diputación de Barcelona - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Barcelona ha aprobado destinar 300.000 euros a la prevención de violencias machistas en los municipios de menos de 20.000 habitantes, fondo del que se podrán beneficiar hasta 262 ayuntamientos, un 85% de la demarcación.

Los ayuntamientos podrán acogerse a la prestación para impulsar acciones de sensibilización y prevención, para elaborar o adquirir materiales de sensibilización y comunicación y llevar a cabo formaciones de agentes de prevención, explica en un comunicado.

También servirá para impulsar Puntos Lilas y contratar agentes preventivos en espacios y equipamientos públicos, realizar acciones sectoriales en ámbitos como el deportivo, educativo, cultural, sanitario y turístico y elaborar protocolos, circuitos y programas vinculados a la prevención estructural.