La Diputación de Barcelona estrenará la Via Blava Anoia con una bicicletada popular el 25 de abril

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha abierto este martes las inscripciones para el paseo y la bicicletada popular en la recién inaugurada Via Blava Anoia que se celebrará el 25 de abril.

Los participantes podrán elegir entre un paseo corto de 11 kilómetros o uno más largo de 14, la bicicletada de 18 o un trazado para personas con movilidad reducida de 4, según ha informado la institución en un comunicado.

La iniciativa quiere dar a conocer el nuevo tramo que recorre los municipios de Igualada, Jorba, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí y La Pobla de Claramunt con una jornada "familiar, no competitiva y adaptada a capacidades diversas".