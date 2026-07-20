La Diputación de Barcelona lanza un marco para reforzar el papel de técnicos locales de educación

Portada del marco competencial del personal técnico municipal de educación de la Diputación de Barcelona - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha publicado un marco competencial del perfil técnico municipal de educación para reforzar el rol de estos profesionales y "su liderazgo en el desarrollo y la gestión de políticas educativas locales".

La publicación "nace con la voluntad de acompañar el personal técnico de los municipios ante el aumento de la complejidad de las políticas educativas locales que necesitan coordinar agentes diversos", informa la corporación en un comunicado este lunes.

Ha añadido que la visión educativa en la actualidad va más allá de la escuela e incluye el "conjunto de oportunidades educativas vinculadas al territorio como el ocio, la cultura, el deporte o la comunidad".