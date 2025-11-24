La Diputación de Barcelona ofrece a los municipios una nueva guía de política educativa por el 25N

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha puesto a disposición de los municipios de la provincia una nueva guía de política educativa para generar entornos "más seguros e igualitarios" en el marco del 25N llamada 'La figura del coordinador o coordinadora de coeducació, convivència i benestar (Cocobe) en l'àmbit educatiu local'.

La guía ofrece a los gobiernos locales una herramienta para incorporar y consolidar la figura encargada de velar por la coeducación, la convivencia y el bienestar de los niños, adolescentes y jóvenes, ha informado la Diputación en un comunicado este lunes.

"La guía destaca la importancia de disponer de una figura especializada que articule e imponga políticas de prevención y acompañamiento, ya que según los últimos datos las violencias machistas siguen afectando a niños, adolescentes, jóvenes, profesorado y famílias", ha afirmado.