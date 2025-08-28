La Diputación de Barcelona promueve pactos locales contra la segregación escolar

La Diputación de Barcelona apoya a los entes locales contra la segregación educativa. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha mantenido su apoyo a los pactos con las instituciones locales en la lucha contra la segregación educativa a las puertas del inicio del nuevo curso escolar.

En un comunicado este jueves, han explicado que amplían el concepto "más allá de la educación escolar, teniendo en cuenta que las dinámicas de diferenciación social, como la falta de oportunidades en el acceso de recursos se producen también fuera del colegio e influyen negativamente en la educación global de los niños".

En cuanto a los pactos, la Diputación ha detallado que son instrumentos útiles y efectivos para formalizar acuerdos de corresponsabilidad entre la administración local y la educativa que permiten "consensuar criterios para avanzar en la escolarización equilibrada e inclusiva en los municipios".

Han destacado el caso de Mataró (Barcelona), donde se ha hecho durante el último curso un proceso participativo con 6 sesiones plenarias "con diversidad de agentes que ha permitido generar un diagnóstico profundo y compartido de la realidad educativa de la ciudad".

Finalmente, la Diputación ha señalado que las Oficinas Municipales de Escolarización (OME) de la institución son otro elemento "clave" para fomentar la equidad educativa en el territorio.