La Diputación de Barcelona subvencionará al Tercer Sector Social con 3,3 millones

Ayudas a entidades del Tercer Sector - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha puesto en marcha dos líneas de subvenciones "competitivas" por un valor de 3.349.930 millones de euros para ayudar a entidades del Tercer Sector Social a impulsar sus proyectos.

Los proyectos subvencionables se deberán enmarcar en 4 programas (cuidados en la comunidad, derechos básicos y personas vulnerables, ciclo de vida y convivencia y diversidad) y la convocatoria estará abierta del 26 de febrero al 26 de marzo, informa en un comunicado este jueves.

Las ayudas fomentan actividades que tengan como objetivos la cobertura de necesidades básicas, la inclusión social, el abordaje de la violencia, la promoción del bienestar, el fomento de los cuidados de la comunidad o la atención a personas con discapacidad.