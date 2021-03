Directivos ven necesario que las pymes españolas den un salto en planes de igualdad

Defienden que cada ceo lidere el proceso de igualdad de su empresa

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Diversos directivos han coincidido este jueves en la necesidad de que las pymes españoles den un salto en diversidad implantando planes de igualdad, mientras que las grandes empresas ya lo están haciendo, y han destacado que la diversidad acaba aportando crecimiento económico.

El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa ha organizado el coloquio telemático '¿Qué podemos aprender de las empresas inclusivas?' con Eva Abella (CaixaBank), Marieta del Rivero (Cellnex, Onivia), Gloria Lomana (50&50 GL) y José Luis Risco (EY), moderados por el director general de la Asociación Española de Directivos (AED), Xavier Gangonells, en un debate organizado por Fundación La Caixa y CajaCanarias.

MARIETA DEL RIVERO

La Independent Non-Executive Director en Cellnex Telecom & Gestamp y Chairperson of the board de Onivia, Marieta del Rivero, ha dicho que se avanza en diversidad e inclusión, pero insuficientemente, y debe ir "más allá del compliance, del 'Cumplo o no cumplo" y entrar en la agenda de cada ceo.

Del Rivero ha añadido que la diversidad no debe ser sólo de género, sino también de edades y de experiencias, entre otros factores.

También ha dicho que las grandes empresas y las cotizadas han avanzado más en igualdad de género que las empresas de menor magnitud, y que las patronales deben "poner un poco de presión para cambiar esos números", tanto en grandes como en pequeñas compañías.

Además, cree que la diversidad acaba aportando mejoras en el rendimiento de una empresa, incluso en términos de innovación y de mejores ingresos, aunque todo el proceso "es cuestión de tiempo".

GLORIA LOMANA

La presidenta 50&50 Gender Leadership, Gloria Lomana, ha dicho que "el líder debe encabezar" estos objetivos en su empresa, ha constatado que las grandes en general se han marcado esos objetivos con planes de igualdad, pero deben consolidarlos, y ha añadido que las pymes aún tienen camino por recorrer.

Ve necesaria una diversidad real y que la inclusión de mujeres se consiga, no por obligación, sino por auténtica "cultura inclusiva" que cambie la situación, creyendo sinceramente en eso, porque perder talento femenino es una pérdida para la empresa, y no solo en sentido reputacional.

También ha defendido descubrir "lo concienzudas que son las mujeres", para valorar el potencial de la aportación femenina en las compañías, y ha advertido del peligro de que la mujer acabe interrumpiendo su ascenso profesional si no tiene apoyo.

Ha pedido estudio y chequeo de brechas salariales y de cómo eliminar estereotipos, es decir, abordar la situación con factores que se puedan medir, y también ayudar a las pymes a conseguirlo enseñándoles como hacerlo, porque las grandes empresas sí van avanzando más.

JOSÉ LUIS RISCO

El socio del área de People Advisory Services EY, José Luis Risco, ha dicho que estos objetivos deben estar en todas las empresas, y no sólo en las grandes, sino también en las pymes, con planes de igualdad.

"Cuando esto esté maduro, habrá diversidad de perfiles", más allá del género, porque cree que la clave es que en toda empresa conviva gente distinta trabajando, pero cree que queda mucho por hacer en España.

Además, ha dicho que no hay que tener miedo a avanzar en la diversidad, que este factor genera economía, y que hay que no quedarse "en la 'numeritis" de la paridad.

EVA ABELLA

La gerente de Diversidad y de Experiencia de Empleado en CaixaBank, Eva Abella, ha dicho que la auténtica diversidad e igualdad debe culminar consiguiendo "el talento sin género y la meritocracia".

Sobre la inclusión de la mujer, ha constatado un crecimiento de su presencia en puestos directivos, aunque ha lamentado que persiste la brecha salarial de género en las empresas.

Ha destacado la importancia de que las niñas se vayan educando en igualdad, de cara a aprovechar al máximo sus aspiraciones profesionales cuando crezcan.