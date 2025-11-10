Dispositivo policial en marcha contra el tráfico de drogas con más de 200 agentes en Barcelona

Dispositivo de la policía catalana en diversos puntos de Barcelona - MOSSOS

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, en colaboración con Guàrdia Urbana, están llevando a cabo un dispositivo policial este lunes a las 13 horas contra el tráfico de drogas con entradas y registros en diversos domicilios de los distritos de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc y Eixample de Barcelona.

Según informan en un comunicado, el operativo cuenta con más de 200 agentes del Área Regional de Recursos Operativos (Arro), la Unidad Canina y de Drones, la Unidad 'Guilles' (Grupo regional de motos), así como la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC).

La investigación está bajo secreto de las actuaciones.