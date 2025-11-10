Dispositivo policial en marcha contra el tráfico de drogas con más de 200 agentes en Barcelona

Dispositivo de la policía catalana en diversos puntos de Barcelona
Dispositivo de la policía catalana en diversos puntos de Barcelona - MOSSOS
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 10 noviembre 2025 13:28

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, en colaboración con Guàrdia Urbana, están llevando a cabo un dispositivo policial este lunes a las 13 horas contra el tráfico de drogas con entradas y registros en diversos domicilios de los distritos de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc y Eixample de Barcelona.

Según informan en un comunicado, el operativo cuenta con más de 200 agentes del Área Regional de Recursos Operativos (Arro), la Unidad Canina y de Drones, la Unidad 'Guilles' (Grupo regional de motos), así como la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC).

La investigación está bajo secreto de las actuaciones.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado